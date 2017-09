PELLETIER (née Champagne)

Lise



À Terrebonne, le 18 septembre 2017, à l’âge de 74 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu M. Marcel Pelletier.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Dominique), ses soeurs Denyse, Louise et Manon, son frère feu Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 octobre 2017 dès 13h au complexe funéraireUne cérémonie commémorative y sera célébrée à 16h30 au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur seraient appréciés.