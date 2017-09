VERVILLE, Joseph



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 27 septembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Joseph Verville, époux de madame Rosa Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Sonia Tremblay), Sylvie (feu Yves Gariépy), Brigitte (Roger Rondeau) et Johanne (Guy Paquet), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.Exposé le dimanche 8 octobre 2017 de 10h30 à 14h30 au:Une célébration aura lieu ce même dimanche à 14h30 en la chapelle.