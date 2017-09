LAROSE, Thérèse

Christiane Breton



À Montréal, le dimanche 24 septembre 2017 est décédée, à l'âge de 87 ans, Thérèse Larose, conjointe de feu Earl Smith.Elle était aussi connue sous son nom d'artiste Christiane Breton, dite "La Petite Gamine de la chanson".Elle laisse dans le deuil les enfants de son conjoint Stephen Joly-Smith (Dominique Dagenais) et Lydia Smith (John Pisonero), ses petits-enfants Maxime, Joëlle et Olivia, ses arrière-petits-enfants, son beau-frère Lonnie (Céline), les membres des familles Larose, Jodoin, Gobeil, Lussier, sa grande amie Carolle Toupin ainsi plusieurs autres parents et amis.Les familles vous accueilleront au complexe funéraire:le jeudi 5 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seront appréciés.