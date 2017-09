ROY (PROULX), Jeanne



À Montréal, le 27 septembre, à l’âge de 98 ans, est décédée Mme Jeanne Proulx épouse de feu Henri-Paul Roy.Elle laisse dans le deuil ses fils Réjean (Nicole) et Rosaire (Denise), ses petits-enfants Patricia, Ghyslain, Richard, Nancy et Mélanie, ses dix arrière-petits-enfants ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES, QCH1A 3X1514-498-7682Condoléances: www.cimetieremontroyal.comle lundi 2 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mardi 3 octobre de 9h à 10h30. Les funérailles suivront mardi à 11h en l’église St-Marcel et de son inhumation au cimetière St-Enfant-Jésus.