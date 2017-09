BEAUPRÉ, Mariette (née Bacon)



À Montréal, le 25 septembre 2017, à l’âge de 78 ans, est décédée Mariette Bacon, épouse de Fernand Beaupré.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Martine), Ginette (Eric), Diane (Claude), Robert, Manon et Sylvie, ses petits-enfants Jonathan, Kim, Sydnie, Rose, Jean-Philippe et Patricia, ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre de 13h à 17h au complexeUn membre de la famille a une ALLERGIE MORTELLE aux parfums, fragrances; s.v.p. ne pas en porter.