LATULIPPE, Jacques



Le 25 septembre 2017, à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur Jacques Latulippe, époux de madame Odette Moreau.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Lyne Cadieux, Amélie Ménard et Lance Lindstone, sa petite-fille Thalie, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651 BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: 450-467-4780 www.salondemers.comle vendredi 6 octobre 2017 dès 14h. Une liturgie suivra au salon à 16h.