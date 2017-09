ARRUDA, Teresa (née Da Silva)



De Boisbriand, le 29 septembre 2017, à l’âge de 92 ans est décédée Mme Teresa Da Silva, épouse de feu Joao Arruda.Précédé de son fils José-Carlos Benevides Arruda (Sylvana), elle laisse dans le deuil ses petits-enfants Thérèse (Gilbert) et Jean-Marc (Line), ses arrière-petits-enfants Alycia, Alexandre et Élodie, ses frères et soeurs feu Manuel (Lurdes), José (Marie Émilia), Antonio (feu Philomena), feu Marie-Josée (José), Marie-Hélène (Joao) et Francisco (Linda Rosa), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 octobre de 19h à 22h, vendredi 6 septembre dès 9h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même vendredi à 11h en l’église de Sainte-Thérèse d’Avila, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.