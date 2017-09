RATHIER, Serge



Le 25 septembre 2017, à l'âge de 70 ans, est décédé Serge Rathier, époux de Carole Lachapelle Rathier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Julie et Martine, son gendre Jeff, ses petits-enfants Elsa, Solène et Alix, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Il sera exposé le samedi 7 octobre 2017 de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le dimanche 8 octobre 2017 à compter de 10h, suivi d'une cérémonie à 12h au salon funéraire:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.com