Bashir Lazhar: vouloir intégrer sa terre d’accueil

Dix ans après sa création, le Théâtre d’Aujourd’hui a voulu reprendre la pièce Bashir Lazhar, dont l’adaptation ­cinématographique de Philippe Falardeau avait connu un succès notable en 2011. C’est principalement la crise migratoire actuelle qui a fait germer l’idée de réinventer la pièce d’Evelyne de la Chenelière.

Si Bashir Lazhar était d’actualité il y a dix ans, personne ne pourra nier qu’elle le soit tout autant, sinon davantage, une décennie plus tard.

C’est le directeur artistique du Théâtre d’Aujourd’hui, Sylvain Bélanger, qui signe la mise en scène à l’origine de cette recréation. Elle raconte l’histoire d’un migrant nouvellement installé au Québec qui remplacera une institutrice qui s’est suicidée par pendaison dans la classe de son école.

« Il s’agit d’un personnage qui ­essaie de se refaire une vie et qui se bat tous les jours dans son quotidien ­d’immigrant pour s’intégrer et ­trouver du travail », souligne-t-il.

Pari audacieux

Sylvain Bélanger voulait une nouvelle tête d’affiche pour incarner son ­nouveau Bashir Lazhar. Pour y arriver, il a ­amorcé, il y a quelques mois, un processus d’audition. Son choix s’est arrêté sur Rabah Aït Ouyahia, un rappeur d’origine algérienne qui est arrivée au Québec à la fin des années 1990 et que l’on a pu voir dans la série L’imposteur, mais qui n’a jamais fait de théâtre.

« Je voulais que le public fasse la rencontre de quelqu’un de nouveau », précise le metteur en scène. « Dans son rôle, il se présente dans une école pour avoir un job, alors que dans la vie, il se présente sur scène pour se faire connaître comme comédien. »

Offrir un premier rôle, pour un solo, à un comédien qui n’a jamais fait de théâtre relève du pari audacieux, et le directeur artistique en est pleinement conscient. « Il fait son baptême au théâtre et il n’a aucune formation en théâtre », insiste le metteur en scène.

C’est lui qui, en quelque sorte, lui a donné une formation en accéléré au fil des 150 heures de répétition.

Crise migratoire

La question de l’intégration sociale sera au cœur de ce spectacle.

D’ailleurs, dans cette nouvelle ­version, toutes les références à l’Algérie­­­ ont été retirées, pour ne faire allusion à aucun pays en particulier

« J’avais envie que le concept d’immigration s’étende à un niveau plus large que la crise algérienne de la fin des années 1990, indique Sylvain Bélanger. La pièce fait ­maintenant référence­­­ à l’immigration des Syriens et des Haïtiens et à toute la ­problématique actuelle d’immigration dans le monde. »

La pièce se veut également une ­leçon de courage. « Bashir a tout ­perdu, sa femme, sa fille et son fils et il a le courage de se refaire une vie », fait remarquer le metteur en scène.

L’homme se bat également pour obtenir le statut de réfugié afin de ne pas être expulsé du pays.

Bashir Lazhar

♦Auteure : Evelyne de la Chenelière

♦Mise en scène : Sylvain Bélanger

♦Distribution : Rabah Aït Ouyahia

♦Jusqu’au 14 octobre 2017

♦Au Théâtre d’Aujourd’hui (salle principale)