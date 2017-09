BISSON, Serge



Le 18 septembre 2017, à l’âge de 46 ans, est décédé M. Serge Bisson, époux de Mme Maryse Calvé.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses parents, Mme Brigitte Thivierge et M. Rémi Bisson, sa soeur Sonia (Luc Vincent), son frère Sylvain, sa belle-mère Liliane Charlebois (feu Claude Calvé), sa belle-soeur Julie, son beau-frère Alexis (Caroline Bouchard), ses neveux, Vincent, Étienne, Laurent, Jean-Simon et Ludo, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 7 octobre 2017 dès 9h30. Les funérailles suivront à 14h en l’église Sacré-Coeur de McMasterville, 105, chemin Richelieu.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.