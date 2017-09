BONDAZ, Madeleine

(née Gagnon)



À Laval, le 26 mai 2017, à l’âge de 91 ans, est décédée Madame Madeleine Bondaz (née Gagnon), épouse de Gérard Bondaz.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Danièle (Jean-Guy Dupéré), ses fils Robert (Thérèse Bécotte) et Luc (Maryse Bilodeau), ses petits-enfants Mathieu, Louis, Pierre-Olivier, Amélie, Jean-Simon et Juliette, ses arrière-petits-enfants Gabriel et Éliane, sa soeur Huguette, ses beaux-frères Paul et Robert, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre à compter de 10h en l’église Bon Pasteur, 400 rue Laurier à Laval-des-Rapides, suivi des funérailles.Nous remercions le personnel du CHSLD Ste-Dorothée pour les bons soins prodigués durant son séjour.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Laval seraient appréciés.514-381-6664