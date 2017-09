LAROSE, Yves



À l’Hôpital Notre-Dame, le 20 septembre 2017, est décédé M. Yves Larose, à l’âge de 72 ans.Il laisse dans le deuil son amie Mariette, sa fille Martine (André Hébert), sa petite Cathou, les enfants de son amie: Guillaume Daoust et Ariane Daoust (Paul Cesard Yana) et les enfants de cette dernière: Jossia, Malorie et Philippe, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 octobre à compter de 14h, suivi d’une célébration de la Parole à 15h30, en la chapelle du complexe.La famille tient à souligner les bons soins reçus du service d’oncologie de l’Hôpital Notre-Dame ainsi que le support du CLSC Châteauguay.