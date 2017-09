LACOMBE, Ghislaine



À Montréal, subitement, à son domicile, le 26 septembre 2017, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Ghislaine Lacombe, (retraitée de la Baie D'Hudson) et prédécédée de son fils Richard Faubert.Elle laisse dans le deuil son fils Mario (Julie Mercure), ses petites-filles Marilou (Alexandre) et Arianne, sa soeur Lise Lacombe (André), autres parents et des amis.La famille recevra les condoléances auMONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comStationnement de l'église(Notre-Dame et Georges-Bizet, Mtl)(en raison des travaux de la Ville de Montréal)le samedi 7 octobre à compter de 13h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 15h30.L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière paroissial de Laval-Ouest.