Délicieusement Limoilou

Le Maizerets

Tous les chemins mènent à des plats faits maison

Photo courtoisie

Depuis 31 ans maintenant, le slogan du Maizerets (2006, chemin de la Canardière) rappelle qu’on y sert « la meilleure pizza à l’ouest de Rome ». Pourquoi ? Parce qu’aucun compromis n’est fait sur la fraîcheur et la qualité des ingrédients qui sont, à 95 %, issues d’un travail artisanal. Ce qui inclut d’ailleurs la pâte maison ! La nouvelle carte met encore plus de l’avant les qualités des plats faits maison, dont les fondues parmesan, les crab cakes et les bries panés fabriqués avec amour. Parmi les pizzas, celle Aux Deux Canards connaît un vif succès (roquette, magret fumé, brie, sauce au porto, saucisse de canard, pleurotes, etc.), tout comme les classiques pizzas au saumon fumé, notamment la Canardière (saumon fumé, oignon rouge, câpres, crème sure) et les pizzas traditionnelles, surtout la Western (garnie avec bacon et oignon) qui fait référence à l’ancien Western Pizza (1967-1986). Découvrez aussi les nouveaux desserts de la pâtisserie le Far à Sainte-Brigitte-de-Laval, sans oublier la fameuse pizza au Nutella.