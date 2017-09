Dur métier

On me prête des intentions à l’opposé de ma pensée. Je ne dis pas que l’extrême droite est indissociable du nazisme. J’affirme qu’en Allemagne, les supporters de l’extrême droite sont les héritiers du nazisme. Comme l’extrême droite française de Jean-Marie Le Pen s’inspirait des fascistes qui ont collaboré sous l’occupation nazie.

Un Allemand d’extrême droite qui proclame sa haine des immigrants et entretient la nostalgie d’Hitler et de ses sbires s’inscrit dans une continuité historique horrible. Lorsque Le Pen père affirmait que les chambres à gaz des nazis étaient un « détail » de l’histoire, il annonçait la couleur de son parti, le Front national, un parti antisémite, raciste et fasciste. Sa fille Marine a rompu avec son père et l’a même expulsé du parti qu’il avait fondé. Elle dirige donc un parti d’extrême droite sur l’échiquier politique français, mais son opposition face à l’immigration ne la classe pas dans l’idéologie paternelle.