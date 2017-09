RUEL, Thérèse (née Boulanger)



Paisiblement, le 16 septembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Thérèse Boulanger Ruel.Épouse, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, elle laisse dans le deuil son époux depuis 65 ans M. Antoine Ruel, ses quatre filles Micheline (Gérald), Linda (Pierre), Johanne (Yvan) et Manon (Claude), ses dix merveilleux petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, son frère Maurice, ses soeurs Hélène et Lise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraireMONTRÉAL, QC H1W 1P2514 527-4126 www.tsansregret.comle samedi 7 octobre dès 10h. Les funérailles auront lieu cette même journée à 14h en l’église Nativité de la Sainte-Vierge, située juste à côté du complexe.Au lieu de fleurs, des dons pour la Société Alzheimer seraient appréciés.