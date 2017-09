DION, Nathalie



À Lévis, le 26 septembre 2017, est décédée Nathalie Dion, fille de Lise Joly et Michel Dion.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Alexandre et Maxime (Laurence), son frère Sylvain (Sophie) et ses neveux et nièces Nicolas, Juliette, Justin et Léa-Rose. Elle laisse aussi son ami de coeur Alain Vézina ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511 www.jjcardinal.cale jeudi 5 octobre de 14h à 17h, de 19h à 21h et le vendredi 6 octobre dès 10h, suivi des funérailles en la chapelle de la résidence à 12h30. L’inhumation des cendres suivra au Cimetière Lachine.Des dons à la mémoire de Nathalie peuvent être faits à la maison des soins palliatifs de Littoral à Lévis.