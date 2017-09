FAUST, Rosemonde



À Laval, le 28 septembre 2017, à l’âge de 82 ans, est décédée Mme Rosemonde Faust.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilbert (Brigitte), Nathalie (René) et Benoit (Céline), ses petits-enfants Ève, Karl, Marijade et Maïka, son frère François et sa soeur Gloria, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire4419, RUE BEAUBIEN ESTMONTRÉAL (entre Pie IX et Viau)(514) 527-4126 www.tsansregret.comle mardi 3 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le mercredi 4 octobre à 11h en l’église St-Léonard, 5525 Rue Jarry Est, Saint-Léonard, QC H1P 1V1, suivies de l’inhumation au cimetière St-Jacques-de-Montcalm.