TOUGAS (St-Martin), Monique



À l’hôpital du Haut-Richelieu de St-Jean-sur-Richelieu, le 19 septembre 2017, à l’âge de 84 ans, est décédée Mme Monique St-Martin, épouse de feu Dr Roger Tougas, demeurant autrefois à Venise-en-Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Jacques et Nathalie (Yvan). Elle laisse également ses petits-enfants Maxime, Marianne et Alexandra, ainsi que sa soeur Lucille, ses belles-soeurs Fleur-Ange, Yvette, Rita, Jacqueline et Lucienne, son beau-frère André, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 octobre de 19h à 22h, le samedi 7 octobre à compter de 10h au salon funéraire:HENRYVILLE, J0J 1E0Tél.450-299-2033 - Téléc.450-293-8525www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 7 octobre à 14h en l’église St-Georges d’Henryville, suivies de l’inhumation au cimetière de Venise-en-Québec.