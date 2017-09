SERGERIE, Ludovic



Paisiblement, à son domicile de Montréal, le 20 septembre 2017 à l’âge de 85 ans est décédé monsieur Ludovic Sergerie, fils de feu Isidore Sergerie et de feu Rose-Anne Turgeon, époux de madame Bibiane Imbeault et grand-père de feu Elizabeth.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Manon, Sylvie (Sylvain), Chantal (Jean) et Daniel (Sylvie), ses petits-enfants: Maxime, Geneviève (Steven), Christophe (Annika), Guillaume (Valérie) et Philippe ainsi que son arrière-petite-fille Frédérique et son arrière-petit-fils à naître dans les prochaines semaines, Ludovick. Il laisse également dans le deuil son frère et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis.Sylvie et Chantal tiennent à remercier expressément Manon et Daniel pour leur soutien extraordinaire et les bons soins prodigués à leur père durant ces nombreuses années.La famille recevra les condoléances le vendredi, 6 octobre au:11 RUE PROULX, AMQUI (418) 629-1499de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que dès 9h le lendemain. Les funérailles de monsieur Sergerie seront célébrées en l'église paroissiale de St-Léon-le-Grand, le samedi, 7 octobre à 11h00.Le personnel du Complexe funéraire de la Vallée offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux gens éprouvés.