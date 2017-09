CHARRON, Pierre



Le 8 septembre 2017, à l’âge de 73 ans, est décédé M. Pierre Charron, de Brossard, époux de Mme Lise Martineau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Mathieu) et Marie-Eve (Jean-Nicolas), ses petits-enfants Alexis et Sophie, son frère Richard (Francine), son beau-frère André (feu Suzanne) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre 2017 de 9h à 10h en l’église des Saints-Anges de Lachine. Les funérailles suivront à 10h.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.