Impatients de se donner en spectacle

René Cournoyer et Thierry Pellerin, deux Québécois pure laine, sont impatients de participer aux Championnats du monde de gymnastique, au Stade olympique.

Autant pour l’un que pour l’autre, c’est un rêve devenu réalité, alors qu’ils n’auraient jamais pensé vivre un tel moment quand ils étaient plus jeunes.

Les deux grands amis, qui ont grandi dans le monde de la gymnastique au Québec et au

Canada, se connaissent depuis l’âge de huit ans. Ayant mainte­nant dépassé la vingtaine, ils sont prêts à vivre les frissons d’une compétition se déroulant sur leurs terres.

« Ce sera la plus importante compétition. Ce sont des championnats du monde, il n’y a qu’une édition par an. Tous les gros noms de la gymnastique sont rassemblés. C’est excitant et énervant, a lâché Pellerin en entrevue à quelques jours de l’événement.

« Je ne pensais jamais me retrouver ici, a ajouté celui qui s’exécutera au cheval d’arçons, son appareil préféré. C’est plaisant de savoir que les gens qui seront dans les gradins vont nous encourager même s’ils ne nous connaissent pas tant que ça. L’énergie sera différente et elle m’aidera dans ma compétition. »

« C’est l’expérience d’une vie, a renchéri son coéquipier, René Cournoyer, qui vient de

Repentigny. Très peu de gymnastes ont la chance de participer à une si grosse compétition dans leur ville natale. Je vais prendre l’énergie de la foule. Ailleurs dans le monde, on le voit quand un gymnaste local monte sur l’appareil. Encouragé, il performe mieux. Et au Québec, on le sait, les gens sont vraiment encourageants. »

Cournoyer et Pellerin seront les seuls Québécois dans la formation canadienne regroupant 10 athlètes.

Grands espoirs

Selon la stratégie de la forma­tion canadienne, Cournoyer s’exécutera sur quatre appareils. Bien qu’il soit très efficace au sol, l’entraîneur lui demandera plutôt d’exécuter ses routines aux anneaux, aux barres parallèles, à la barre fixe et au saut.

Son objectif ? Gagner en expérience avec ses nouvelles routines, mais aussi savourer pleinement ces moments devant sa famille et ses amis sous les réflecteurs du Stade olympique.

« Je veux aussi montrer que le Canada est fort en gymnastique. On fait de belles choses chez nous, a-t-il insisté à propos des grands talents qui se trouvent dans son équipe. Pour moi, participer à une finale serait un rêve. Avec une bonne routine et dans une bonne journée, ça peut arriver. Je peux causer la surprise. »

Il faut savoir que seuls huit gymnastes accèdent à la finale à chaque appareil. Peu importe ! Le Québécois sent qu’il peut faire sa place aux anneaux, une épreuve où il maîtrise pleinement sa routine.

Il y a quelques semaines à peine, au début de septembre, il s’est justement faufilé jusqu’en finale aux anneaux et à la barre fixe lors du World Challenge, en Hongrie. Il avait alors respectivement pris les huitième et sixième places. Et en mai, en Slovénie, il avait terminé au quatrième rang aux barres parallèles.

Pellerin compile également de bons résultats. L’an dernier, à peine entré dans l’équipe canadienne, il avait participé à la finale au cheval d’arçons lors du World Challenge, en Hongrie. Il est d’ailleurs le champion natio­nal en titre à cet appareil.

L’athlète de Lévis souhaite aussi participer à la finale dimanche prochain.

Thierry Pellerin Lévis | 20 ans Club : Gymnamic, à Charny Discipline favorite : Cheval d’arçons Champion national en titre au cheval d’arçons, il fait ses débuts aux Championnats du monde à Montréal. Il ne compte qu’une année d’expérience dans la catégorie senior et il se démarque déjà sur la scène mondiale. En 2016, il avait représenté le Canada en finale du cheval d’arçons à la Coupe World Challenge de Szombathely, en Hongrie. Parmi l’élite mondiale, il avait terminé au 8e rang. Résultats : Coupe World Challenge de Szombathely en Hongrie : 26e (septembre 2017) Coupe World Challenge de Koper en Slovénie : 14e (mai 2017) Coupe World Challenge de Szombathely en Hongrie : 8e (octobre 2016) René Cournoyer Repentigny | 20 ans Club : Gymnika (Repentigny) Discipline favorite : sol Membre de l’équipe canadienne senior depuis 2015, il a participé à plusieurs compétitions internationales. Dès son arrivée parmi l’élite mondiale, il a représenté le pays aux Championnats du monde à Glasgow, en Écosse. Chez les juniors, il s’était démarqué en remportant de nombreuses médailles. Il est habile sur tous les appareils, mais sa discipline de prédilection demeure les exercices au sol. En 2016, il avait pris part aux compétitions tests des Jeux olympiques de Rio, où il avait fini au 61e rang. Résultats : Coupe World Challenge de Szombathely en Hongrie (septembre 2017) : 8e aux anneaux, 9e aux barres parallèles, 6e à la barre fixe Coupe World Challenge d’Osijek en Croatie (mai 2017) : 6e au cheval d’hs Coupe World Challenge de Koper en Slovénie (mai 2017) : 14e au sol, 5e aux anneaux, 4e aux barres parallèles, 26e à la barre fixe

Les athlètes canadiens

Ellie Black Photo AFP

Halifax (N-É) | 22 ans

La quintuple championne canadienne cumule les prestations époustouflantes. À Rio, l’été dernier, elle avait terminé au 5e rang au concours multiple. À Londres, en 2012, elle avait contribué à la 5e position en équipe. Aux Jeux panaméricains de 2015, à Toronto, elle avait gagné 5 médailles, dont 3 d’or. Elle est devenue l’athlète féminine canadienne la plus titrée de l’événement.