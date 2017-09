Invasion indonésienne

Quatre ans après avoir quitté les ondes de TVA, Occupation double ressuscite à V ce week-end. La téléréalité amoureuse reprend l’antenne dans une formule augmentée à laquelle il sera difficile d’échapper, puisqu’entre V et MusiquePlus, plus de 46 heures de programmation sont prévues hebdomadairement.

Mais que sait-on sur cette 11e saison ? Depuis quelques mois, les détails concernant cette nouvelle version d’Occupation double tombent au compte-gouttes.

On connaît la destination (Bali, en Indonésie), l’animateur (l’humoriste Jay du Temple) et depuis peu, l’identité des sept candidates qui prendront part au jeu de séduction. Tenu au début du mois de septembre, le dévoilement des protagonistes féminines a déçu ceux qui souhaitaient une cuvée « diversifiée », chose qui avait pourtant été annoncée par V à son lancement de programmation en août. On peut donc parler d’occasion manquée... sauf si vous considérez la couleur des cheveux comme un bon indicateur de diversité.

Âgées de 21 à 29 ans, les participantes se prénomment Joanie (diplômée en psychologie), Élodie (préposée aux béné­ficiaires), Alexandra (professeure de yoga), Karine (mannequin), Jessie (artiste­­­ activiste), Jordanne (étudiante en communications) et Alanis (paysagiste).

La sélection des garçons aidera-t-elle V à remplir sa promesse ? C’est ce que nous saurons dimanche, lors du premier gala.

En attendant, jetons un coup d’œil aux différents rendez-vous prévus aux grilles horaires de V et MusiquePlus, sans compter ceux destinés au web.

Gala du dimanche

(Dimanche à 18 h 30 à V)

Une émission de 90 minutes au terme de laquelle les concurrents seront éliminés à tour de rôle. Dans la plus pure tradition d’Occupation double, V lancera la saison en présentant le fameux tapis rouge, au cours duquel les candidates devront choisir les garçons qui prendront le vol Montréal-Bali avec elles. Fait à signaler : les délibérations entourant la sélection des célibataires masculins se feront d’une façon « inédite », indique Jacques Mathieu, directeur principal, programmation et développement de Groupe V Média.

OD la nuit

(Du lundi au dimanche à minuit à MusiquePlus)

Les insomniaques seront heureux d’apprendre que 7 jours – ou plutôt 7 nuits – par semaine, V présentera un montage brut des images captées durant la journée. Ces six heures de télévision seront offertes de minuit à 6 h du matin.

La quotidienne

(Du lundi au jeudi à 18 h 30 à V)

Prenant la case horaire d’Un souper presque parfait, les quotidiennes du lundi, mardi et mercredi nous permettront de suivre les candidats en voyage et durant leurs différentes activités. L’émission du jeudi présentera les coulisses d’Occupation double, soit l’envers du décor.

OD+ en direct

(Dimanche à 20 h et lundi, mardi et mercredi à 19 h à MusiquePlus)

Marina Bastarache (Célibataires et nus) pilote cette émission durant laquelle les différentes intrigues d’Occupation double seront commentées par Marie-Lyne Joncas, Laurie Doucet (une ancienne candidate), Fred Bastien, Ève Côté, Nabil Lahrech­­­, Guillaume Pineault et Valérie Daure. De son côté, Gabriel Dalmeida participera au rendez-vous à partir de Bali. Les collaborateurs pourront-ils critiquer l’émission ? « C’est clair qu’ils vont s’exprimer », indique Jacques Mathieu.

Noovo.ca

2017 oblige, le volet web sera particulièrement développé. Chaque jour, une dizaine de vidéos seront mises en ligne sur Noovo.ca. Parmi elles, citons Occupation simple, des capsules dans lesquelles les participants répondront aux questions du public, et Toute la vérité, des compilations de faits cocasses.

Et puisque chaque participant sera équipé d’un téléphone cellulaire durant son séjour à Bali, ce qu’ils filmeront atterrira également sur internet, à raison de deux vidéos par jour.

De plus, l’intégralité des délibérations des filles et des garçons pour décider qui poursuit l’aventure et qui retourne au Québec se retrouvera également sur Noovo.ca. Ces séances seront tournées en réalité virtuelle, soit en 360 degrés.

Enfin, des émoticônes représentant chacun des participants seront créées. On pourra les trouver dans l’application ODmojis, qui sera lancée dimanche.

Médias sociaux

Comme toute bonne émission, Occupation double Bali s’est dotée de comptes Facebook et Twitter. Et depuis trois semaines, on peut suivre chacune des candidates sur Instagram. Ces dernières seront sans doute beaucoup plus actives une fois la première émission diffusée, parce que jusqu’à présent, leurs comptes demeurent plutôt dégarnis. La plupart ont publié une poignée de photos semblables, dont une visiblement commanditée par Bentley, qu’elles ont prise à tour de rôle dans le même décor durant leur escale à Doha, au Qatar.