La tranquillité dans Charlevoix

Claudine Ratelle, qui rêvait d’un gîte depuis ses 20 ans, y accueille chaleureusement ses invités. La maison, construite en 1913, est devenue la maison du maire du village en 1921, puis la Banque canadienne nationale, et elle fut ensuite une résidence familiale. Depuis une trentaine d’années, c’est un gîte arborant de jolis volets verts, plein de charme et d’authenticité, qui s’y tient.

À l’étage, on suggère cinq chambres identifiées avec leur propre couleur et leur ambiance pleine de tranquillité. Toutes disposent d’un lavabo ainsi que d’un lit double. Dans deux des cinq chambres, un lit simple supplémentaire est disponible. Les chambres se partagent une salle de bain munie d’un joli bain sur pattes dans une pièce agrémentée de lambris de bois. Dans chacune des chambres, on profite soit d’un fauteuil confortable ou d’une chaise berçante en bois. Confort assuré.

Un déjeuner copieux est servi à la grande table de la salle à manger. Deux tablées s’avèrent nécessaires si les chambres sont toutes occupées. On aime la fraîcheur des produits notamment les œufs sous toutes leurs formes qui servent à concocter les plats comme le pain doré, les crêpes aux pommes et sirop d’érable et la galette de sarrasin. Les œufs à la coquille verte, issus des poules Ameraucana d’un éleveur du coin, présentent une couleur inhabituelle en harmonie avec les volets ! Ils font la joie des rares invités qui les dégustent. Sinon, on nous sert de délicieux œufs frais blancs ou bruns du même éleveur.