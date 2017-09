Les héros du box-office québécois

Après des années difficiles aux guichets, le cinéma québécois a connu un regain de popularité cet été grâce au succès des comédies policières De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2 qui ont trôné au sommet du box-office de la province devant de grosses productions hollywoodiennes comme Les Gardiens de la Galaxie 2, Wonder Woman et Détestable moi 3. Rencontre avec deux des artisans de ce succès, Michel Côté et Patrick Huard.

Deux films québécois au sommet du box-office estival ? C’est le genre de scénario qu’on aurait eu du mal à croire il y a quelques années, alors que le cinéma québécois peinait à trouver son public. C’est pourtant ce qui s’est produit cet été dans les salles de la province alors que deux comédies de chez nous, De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2, ont été les deux films qui ont récolté le plus d’argent au box-office québécois entre le 28 avril et le 7 septembre 2017, selon les statistiques de l’agence Cinéac.

Sorti en juillet, De père en flic 2 s’est emparé du premier rang du box-office estival avec des recettes de 6 289 186 $. Bon Cop, Bad Cop 2, qui a pris l’affiche début mai, s’est hissé au second rang du palmarès avec une récolte de 5 611 938 $. Porté par le succès de ces deux films, le cinéma québécois a enregistré une part de marché de 17,9 %, sa meilleure performance depuis l’été 2005.

En entrevue au Journal, les acteurs Michel Côté (De père en flic 2) et Patrick Huard (Bon Cop, Bad Cop 2) se sont réjouis du succès des deux films tout en rappelant que rien n’était encore gagné pour le cinéma québécois.

« C’est une bonne nouvelle, mais je ne crois pas qu’il faut s’asseoir là-dessus en se disant que le cinéma québécois est reparti », insiste Michel Côté, qui a connu plusieurs succès au box-office tout au long de sa carrière (Cruising Bar, C.R.A.Z.Y., Piché : entre ciel et terre).

« Plutôt que de se péter les bretelles, il faut continuer à travailler et à trouver des angles différents. Et il ne faut absolument pas avoir l’air de demander la charité en demandant aux gens d’aller voir du cinéma québécois. Il faut faire de bons films qu’ils vont avoir le goût d’aller voir et qui vont leur plaire. »

Patrick Huard est du même avis : « Selon moi, on n’essaie pas assez de faire des films qui vont marcher », tranche l’acteur et scénariste de Bon Cop 2.

« La raison principale de cela, c’est que quand tu dis ouvertement que tu veux faire un film populaire, tu as l’impression d’avoir les culottes à terre et que tout le monde te regarde. Ils attendent de voir si tu vas pouvoir les relever ou si tu vas finir l’année à poil. Parce que c’est engageant de vouloir faire un succès. C’est dur sur l’orgueil et c’est dur sur les nerfs. Personnellement, j’ai assumé Bon Cop 2. J’ai travaillé fort pendant plusieurs années et je savais très bien que si je me plantais, ça prendrait un sérieux bout de temps avant qu’on m’approche pour refaire un film. C’est extrêmement stressant de faire ce genre de films, mais il faut en faire. »

Saine compétition

Quand un film québécois prend l’affiche l’été, il se retrouve inévitablement en compétition avec plusieurs grosses productions hollywoodiennes, dont les toujours très populaires films de superhéros. Mais les artisans de De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2 se sont-ils sentis aussi en concurrence l’un contre l’autre ?

« Pas du tout, assure Michel Côté. Le jour de la sortie de Bon Cop, Bad Cop 2, j’ai même envoyé un texto à Patrick pour lui dire que j’espérais que son film allait marcher parce que ce serait aussi une bonne nouvelle pour le nôtre. »

« Le désir qu’on avait, c’est que les deux fonctionnent bien, ajoute Patrick Huard. Ça aurait été plate qu’il y en ait un des deux qui ne marche pas. D’ailleurs, ce qui m’a étonné et qui m’a ravi, c’est que ni dans les médias ni dans les commentaires des gens sur internet, il n’y a eu un jeu de comparaison entre les deux films. J’ai trouvé cela très respectueux de ne pas tomber là dedans. Parce que ce sont deux films différents. »

Comblé et soulagé par le succès de son Bon Cop 2, Patrick Huard laisse d’ailleurs entendre qu’il songe déjà à l’écriture d’un troisième film.

« On a attendu très longtemps entre les deux premiers (11 ans) et là, j’aimerais voir ce que ça donnerait si on revenait plus rapidement avec un troisième Bon Cop, dit-il. Mais pour ça, il faut l’écrire, le concevoir, le réfléchir. Il y a plein de choses qui sont possibles avec Bon Cop. Par exemple, ça fait un moment qu’on se dit que ça serait cool de voir des personnages féminins. Et il y a des filles extraordinaires dans Bon Cop... » À suivre...

Le DVD de Bon Cop, Bad Cop 2 sortira le 10 octobre. Pour De Père en Flic 2, un spécial deux billets pour le prix d’un est offert dans les cinémas jusqu’au 5 octobre.