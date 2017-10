Nouvelles responsabilités pour Gagnon-Brousseau

Benoît Gagnon-Brousseau disputera son premier match universitaire à la position d’ailier espacé.

Gagnon-Brousseau sera titulaire du côté large du terrain à la place de Tyrone Pierre dans les formations à quatre receveurs et un centre arrière. « Mon dernier match comme ailier espacé remonte à mes deux premières saisons avec le Vieux Montréal, a-t-il raconté. Ailier espacé ou demi inséré, ça ne change pas grand-chose, sauf que je ne peux pas prendre un élan à l’extérieur. »

« Je serai sur le terrain à tous les jeux et c’est certain que je suis content, d’ajouter Gagnon-Brousseau. Le match contre Concordia ne s’est pas passé comme on voulait. Cette semaine, les gars étaient concentrés, énergiques, et on a pratiqué à notre niveau. »

« J’aime ce que Benoît fait depuis le début de la saison, mais il se retrouvait derrière Jonathan Breton-Robert, qui fait très bien, a souligné le coordonnateur offensif Justin Éthier pour expliquer le changement. Quant à Tyrone, je n’ai rien à lui reprocher. Il pratique extrêmement bien et il travaille fort, mais on n’a pas réussi à le mettre en évidence. Il verra du terrain dans les formations à cinq receveurs. »

Chimie recherchée

Pas de changement sur la ligne offensive, où les bloqueurs Kétel Assé et Nicolas Thibodeau demeureront à gauche et à droite respectivement. « On cherche encore la chimie sur la ligne, mais il y a du progrès, a mentionné Éthier.

« Il y a des éléments qu’on sous-estime et qui prennent un peu de temps. »

Le demi inséré recrue Mathieu Robitaille vivra son baptême dans les rangs universitaires. « Mathieu a montré de belles choses, mais il n’arrivait pas à faire sa place », a précisé Éthier. On a ajouté un joueur en offensive cette semaine. »

Éthier a aimé la préparation de ses ouailles pendant la semaine. « On s’est bien préparés, les gars étaient enthousiastes et je ne pouvais pas demander mieux. »