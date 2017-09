Les inscriptions pour le pool de hockey ULTIME, c'est ici!

Présenté par

Le hockey de la LNH reviendra sous peu (enfin !) et vos talents de directeur général amateur pourraient vous rapporter gros avec le « Pool National de Hockey TVA Sports, Journal de Montréal et Journal de Québec ».

Mais chers poolers, vous allez devoir faire des choix déchirants pour mettre sur pied une équipe gagnante : Crosby ou McDavid ? Holtby, Bobrovsky ou Price ?

Le « Pool National » a attiré des dizaines de milliers de participants la saison dernière. C’est donc l’endroit désigné pour se mesurer aux meilleurs gérants d’estrade.

À partir du 18 septembre, il suffit de cliquer ici pour vous inscrire et ensuite choisir votre alignement partant de 15 joueurs et 2 équipes. Vous aurez l’occasion de suivre votre rendement et d’effectuer 5 changements en cours de route.

* Pour la première place : une location de camion de 24 mois offert par GM Paillé.

* Trois visites VIP des coulisses de la Super Soirée du Hockey à TVA Sports.

* Plusieurs autres prix à gagner chaque semaine.

Que vous soyez un grand statisticien de salon ou un amateur avec du flair, on vous souhaite une bonne saison !