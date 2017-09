Que savait le conseil de Lafarge?

Un ex-responsable du géant du ciment Lafarge, une compagnie dont le Québécois Paul Desmarais Jr est administrateur et actionnaire, a reconnu que sa firme versait 20 000 euros par mois au groupe armé État islamique, selon des révélations du quotidien français Le Monde.

Dans son édition du 23 septembre, le quotidien français se demande si les administrateurs étaient au courant de ces paiements occultes : « Alors que de nombreuses questions restent posées, dont le rôle du conseil d’administration, de nouvelles auditions, réquisitions et perquisitions pourraient être décidées ». Le journal cite également des enquêteurs de la justice française selon lesquels il serait très étonnant que l’ancien patron de Lafarge, Bruno Lafont, n’ait pas avisé son équipe de direction de ces paiements.

« M. Lafont devait forcément rendre des comptes à des actionnaires qui savaient qu’ils pouvaient être exposés à des risques judiciaires et médiatiques », rapporte Le Monde.

GBL, un holding contrôlé par les familles Frère et Desmarais, est le deuxième actionnaire en importance de Lafarge (qui a fusionné avec le Suisse Holcim en 2015), avec 9,4 % du capital. Paul Desmarais Jr siège au conseil de Lafarge depuis 2008.

Lafarge aurait d’abord versé des sommes à l’Armée syrienne libre et à des milices kurdes, pour ensuite faire des paiements au Front al-Nosra (une branche d’Al-Qaïda) et au groupe État islamique, selon les révélations du Monde.

« Paul Desmarais Jr et Gérard Lamarche [...] angoissent. Le milliardaire canadien, en particulier, “ en bon anglo-saxon, est terrorisé par cette histoire ”, assure un proche du groupe. On le comprend. Deux plaintes ont été déposées en France. Dont l’une émane directement de Bercy. Il ne manquerait plus que le ministère de la Justice américaine s’en mêle ! Se voir interdire l’accès au marché américain, où l’entreprise est leader avec près de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, serait une catastrophe », rapportait le magazine Challenges.