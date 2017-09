Se battre pour rendre la mort plus vivable

4. « À 11 h, ils sont là. Son mari, quelques parents et amis. Et elle, rieuse et les faisant rire une dernière fois. Elle demande à ce qu’on la prenne en photo, se trouve trop sérieuse et qu’on en prenne une autre (cette photo, je l’ai, elle l’a commandée à mon intention). Elle donne le signal et s’endort immédiatement. [...] On s’embrasse, on se remercie mutuellement. À travers les pleurs, on sent l’immense soulagement d’avoir été témoin d’une mort humaine, sereine et digne. »