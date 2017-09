«Ti-Paul» s’est fait justice

Ç’aurait été un bon soir pour rester à la maison et se mettre en mode fin de semaine. Mais l’appel du devoir était plus fort. Il fallait que j’aille au Centre Bell pour voir si le Canadien réussirait à remporter une première victoire après avoir subi la défaite à ses six premiers matchs préparatoires. C’est fait !

Le Tricolore a triomphé des Panthers de la Floride. On a beau dire que ces rencontres ne comptent pas et que l’on ne s’en souviendra plus lors des premières chutes des feuilles mortes, il était temps que les hommes de Claude Julien en gagnent une.

On n’était peut-être pas sur les dents dans les hautes sphères de l’organisation, mais le public, lui, grognait.

Il suffirait maintenant que le Canadien en colle une deuxième, ce soir contre les Sénateurs d’Ottawa, et l’optimisme renaîtrait.

On sait comment on est avec cette équipe. On peut l’adorer autant qu’on peut la détester.

Il vaut chaque livre

S’il est un joueur pour qui il faut se réjouir, c’est Paul Byron. Utilisé avec des joueurs obscurs à ses trois premiers matchs, il s’est retrouvé aux côtés de Philip Danault et d’Andrew Shaw hier.

« Ti-Paul » a bien fait les choses en inscrivant les deux premiers buts des siens. Ç’a dû lui faire un petit velours. Car avant de dire qu’il ne répéterait pas ses exploits de la saison dernière, il fallait lui donner la chance de se mettre en évidence. Il le méritait, il avait gagné ce droit.

Byron n’a pas inscrit 22 buts par chance, l’an dernier. Seul Max Pacioretty a marqué plus souvent que lui, soulignons-le. Alexander Radulov, de qui on a chanté les louanges, non sans raison, en a totalisé 18, tout comme Artturi Lehkonen.

Au-delà de sa rapidité, Byron possède de bonnes habitudes de travail. Il est étonnamment fort pour sa grosseur. Il n’abandonne jamais.

Continue, « Ti-Paul » !

Marc Bergevin ne doit pas regretter de l’avoir réclamé au ballottage.

Classons ça dans la liste des grandes aubaines.

Un cas pour Saint Jude

On ne peut en dire autant, cependant, d’Alex Galchenyuk. C’est lui qui jouait en compagnie de Danault et de Shaw dans les matchs précédents.

Hier soir, Claude Julien lui a passé un message en le rétrogradant au sein du troisième trio, flanqué de Peter Holland et de Nikita Scherbak.

S’il est vrai qu’il pouvait difficilement arriver à quelque chose avec ces deux joueurs, il n’a pas déployé plus d’ardeur au travail.

Mais que se passe-t-il avec lui ?

J’étais de ceux qui croyaient que Bergevin ne devait pas l’échanger après la dernière saison. Des rumeurs disent que Bergevin a tenté le coup en vain.

Galchenyuk a peut-être été gracié par défaut, mais il a tout de même soutiré un contrat de trois ans d’une valeur globale de 14,7 millions à ses employeurs. Il est le troisième attaquant le mieux payé de l’équipe après Tomas Plekanec et Jonathan Drouin, mais il nous laisse encore sur notre appétit.

La patience, c’est bien beau, mais ça suffit. Galchenyuk aura 24 ans en février. Il a été blessé dans le passé, mais il y a au moins deux ans qu’il devrait être l’un des fers de lance des siens à l’attaque.

Son histoire est franchement désolante.

Il ne reste plus qu’à soumettre son cas à saint Jude, le patron des causes désespérées.

Lindgren supérieur à Montoya

Une bonne note revient aussi à Charlie Lindgren, qui n’était nullement responsable du seul but marqué à ses dépens par Evgenii Dadonov. Le joueur des Panthers a été poussé sur lui par Jeff Petry. Il n’avait aucune chance.

Julien a eu beau contester le but qui avait été confirmé par vidéo, le but était bel et bien valide.

Mais il est bon, ce Lindgren. Il est du calibre de la Ligue nationale.

Il n’a accordé que deux buts en 90 minutes devant le filet en matchs préparatoires. C’est mieux qu’Al Montaya qui en a concédé une douzaine en 151 minutes de travail.

Lindgren est destiné à amorcer la saison avec le Rocket de Laval où on projette de lui donner le plus grand nombre de matchs possible. Mais il faudra que Montaya fasse mieux avec le grand club, car la saison ne s’annonce pas facile.

Le Canadien aura besoin de l’apport de tous ses joueurs. Si Montaya est incapable d’aider l’équipe à gagner les soirs où Carey Price bénéficiera d’un congé, la direction n’aura pas le choix de se tourner vers Lindgren.

En terminant, ça vaut ce que ça vaut, mais pour les amateurs de chiffres, veuillez noter que le Canadien a raté les séries les trois dernières fois qu’il a conservé une fiche déficitaire en matchs préparatoires, soit en 2007 (3-5-0), en 2012 (2-6-0) et en 2016 (2-3-2).

Et six fois sur sept en remontant jusqu’en 1999.