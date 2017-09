Un bon cru

Trois ans après le décevant Casse-tête chinois, troisième film de sa célèbre trilogie amorcée en 2002 avec L’auberge espagnole, le cinéaste français Cédric Klapisch est de retour en grande forme avec son attachant et très réussi nouveau film, Retour en Bourgogne.

Tourné sur une période d’un an dans les paysages bucoliques de Bourgogne, Retour en Bourgogne raconte l’histoire de Jean (Pio Marmai), un jeune homme qui revient au vignoble familial après avoir fait le tour du monde pendant une dizaine d’années sans vraiment donner de nouvelles à ses proches.

En déposant ses valises dans la maison où il a grandi, Jean s’apercevra rapidement que les choses ont bien changé depuis son départ : sa mère est décédée cinq années plus tôt, son père est très malade, son jeune frère Jérémie (François Civil) vient d’avoir un enfant et c’est sa sœur Juliette (Ana Girardot) qui s’occupe désormais de la production du vin.

Il se rendra compte aussi que Juliette et Jérémie ont de vieux comptes à régler avec lui et lui en veulent encore d’être parti si longtemps sans donner signe de vie. À la mort de son père, Jean décidera de rester aux côtés de Jérémie et Juliette pour les aider dans la production du vin.

Authenticité

Grand amateur de vin, Cédric Klapisch s’est inspiré de cette passion pour écrire cette touchante comédie dramatique qui aborde avec finesse les thèmes de la famille, de la transmission et de l’héritage. Tout en nous plongeant au cœur du processus de la fabrication du vin pendant une année entière, le film évoque avec tendresse les difficultés et les émois de trois jeunes qui tentent de trouver leur place dans la vie tout en restant fidèles à leurs racines.

Comme il l’avait fait il y a 15 ans avec la distribution de L’auberge espagnole, Cédric Klapisch a su trouver un jeune trio d’acteurs magnifiques qui, par leur complicité et leur authenticité, donnent vie à ces beaux personnages attachants. Les trois sont touchants de vérité.

Retour en Bourgogne, un film de Cédric Klapisch avec Pio Marmai, François Civil et Ana Girardot. À l’affiche.

Retour en Bourgogne

★★★ ½