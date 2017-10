Une suspension qui sourit à Lévesque

En relève à Kevin McGee suspendu, le maraudeur Vincent Lévesque obtiendra son premier départ en carrière dimanche après-midi alors que le Rouge et Or de l’Université Laval accueillera les Redmen de McGill.

Lévesque s’est entraîné avec la première unité au cours des derniers jours et l’ancien quart-arrière des Gaulois de La Pocatière se dit prêt à relever le défi.

« C’est plate pour Kevin, mais j’ai vraiment hâte et je suis excité, a-t-il raconté. J’ai joué pendant le match présaison contre Carleton et en fin de rencontre à McGill, mais ça va être différent. C’est vraiment le fun d’être partant. Depuis que Concordia a envoyé les vidéos, je me suis préparé en fonction de cette possibilité. »

« Je vais avoir des papillons en embarquant, mais je devrai éviter de vouloir trop en faire, poursuit Lévesque. Je devrai m’assurer de procéder aux bons ajustements et de faire les bons appels. »

Prêt pour son nouveau rôle

Glen Constantin estime que Lévesque est prêt à assumer ce nouveau rôle. « C’est un jeune homme allumé qui a une bonne tête de football, a indiqué le pilote du Rouge et Or. Il connaît bien le livre de jeux. »

Lévesque a changé de position à son arrivée à Laval l’an dernier. « La transition a été difficile sur le plan technique et les jeux, a-t-il souligné. Le camp de printemps en Floride m’a toutefois beaucoup aidé. Je savais qu’il faudrait que je change de position si je voulais jouer au niveau universitaire parce que j’avais plus ou moins le style de quart-arrière pour le niveau supérieur. J’adore la position de maraudeur. »

Fitzgerald retrouve son poste

Partant contre McGill et Montréal, le demi de coin Zack Fitzgerald retrouvera son poste en remplacement de Carl Achy. Du côté large, Frédéric Gagnon obtiendra son deuxième départ en carrière.

Au poste de secondeur, les partants seront de nouveau Kean Harelimana et Daniel Thsiamala qui a mené le Rouge et Or la semaine dernière avec 9,5 plaqués. Blessés, Marc-Antoine Varin et Cédric Lussier-Roy brilleront de nouveau par leur absence.

McGill privé d’un gros morceau

Les Redmen seront privés des services de Rémi Bertellin qui avait marqué deux touchés et amassé plus de 100 verges dans le premier match contre Laval. La saison du receveur français est terminée, lui qui a subi une déchirure du ligament croisé antérieur dans la victoire face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Le plaqueur Andrew Seinet-Spaulding ratera fort probablement un quatrième match consécutif, tombé au combat contre le Rouge et Or.