Une victoire au «goût amer»

Les Faucons de Lévis-Lauzon ont disposé des Titans de Limoilou par la marque de 45-29, samedi, dans un match qui a laissé l’entraîneur-chef des vainqueurs sur son appétit.

« On va prendre la victoire, mais elle a un goût amer, a débité Pierre-Alain Bouffard. On ne devrait pas s’écraser comme ça en deuxième demie. Je suis déçu de la défensive et les gars ont un examen de conscience à faire. On pensait que la victoire était dans la poche et on a arrêté de jouer. On est tombé dans le même piège que la semaine dernière à Montmorency. »

Les Titans n’ont jamais abandonné et se sont approchés à six points avec quatre minutes au match, mais ils ont manqué de gaz. « On a encore connu un mauvais départ en concédant deux touchés et on a couru après ces 14 points pendant tout le match, a déploré l’entraîneur-chef des Titans Dave Parent. Le rythme des Faucons est difficile à suivre, encore plus quand ils ont l’avance. »

« Les Faucons sont l’équipe que nous avons affrontée qui exécute le mieux depuis le début de la saison, de poursuivre Parent. C’est très, très impressionnant. Ça paraît qu’il y a plusieurs joueurs qui jouent ensemble depuis des années. Chapeau pour leur exécution. »

Masse en route vers un record

Meneur pour le plus grand nombre de verges et en route pour fracasser le record de 2095 verges de Jean-Michel Paquette datant de 1998, Joanik Masse a continué de tout renverser sur son passage avec 27 portées pour des gains de 236 verges et deux touchés. Il est rendu à 1428 verges et 14 majeurs en six parties.

Même s’il n’a complété que neuf de ses 22 passes pour 173 verges, Adrien Guay a lancé trois passes de touché et récolté 121 verges en 12 courses.

Dans la défaite, les Titans de Limoilou ont perdu les services du porteur de ballon Pierre-Olivier Cadoret qui s’est possiblement fracturé un tibia.

Défaite des Élans

Les Élans de Garneau se sont inclinés au pointage de 35-24 face aux Nomades de Montmorency, samedi, devant leurs partisans.

Les Nomades signaient une première victoire cette saison et un premier gain depuis le 12 septembre 2015 face aux Faucons. Leur séquence s’arrête à 18 défaites.

Les deux équipes présentent maintenant un dossier d’une victoire et cinq revers. Les Élans risquent fortement de rater les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.