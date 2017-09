Ville Saint-Michel au temps de son cinquantième

Bien plus que 50 ans !

En ce beau jour, dans Ville Saint-Michel, un défilé des­cend la 24e Avenue. Il vient de passer la rue Villeray et se dirige vers le sud. Difficile de l’imaginer aujourd’hui, mais les terres de ce quartier ont été concédées à des colons dès 1699. Le chemin de la Côte-Saint-Michel, aujourd’hui la rue Jarry, tient son nom de « côte » du fait qu’il est (à peu près !) parallèle au fleuve. Il faut donc y voir l’ancêtre du rang et non l’indice d’un terrain vallonneux. On trace très tôt la mon­tée Saint-

Michel (le boulevard d’aujourd’hui) pour relier le village à Montréal, au sud. Mais alors pourquoi seulement 50 ans ? Le secteur s’est incorporé en ville indépendante de la Cité de Montréal en 1915. À l’époque, ce territoire cham­pêtre était connu pour l’exploitation de carrières et de fours à chaux. Alors que les années 1950 et 1960 profitent au déve­­loppement urbain de la petite ville, son maire, Maurice Bergeron, est reconnu coupable de corruption. La mise sous tutelle de la ville entraîne son annexion à la Ville de Montréal en 1968.

Les gros « chars »

Le service de police de Ville Saint-Michel déambule dans un véhicule qui ne remporterait pas le concours de la plus faible consommation d’essence... Mais on s’en préoccupe encore peu. La Ford Galaxie est à la mode avec son nom qui évoque l’exploration spatiale et la course vers l’espace, l’enjeu de l’heure ! Son constructeur nomme Sunliner ce modèle décapotable. Les grosses cylindrées américaines sont parmi les voitures les plus populaires. Aux États-Unis, la Galaxie n’est dépassée que par la Chevrolet Impala et la Ford Mustang. Cette voiture du service de police de Ville Saint-Michel, avec son apparence classique, transporte des dignitaires vers le site d’un spectacle qui couronne la journée et où le public est convié pour applaudir, entre autres, une chanteuse au talent prometteur, la jeune Ginette Reno.

Les maisons de la guerre