31 frissons

Ah! Le 1er octobre. Début du mois qui culmine en ma fête favorite, Halloween. C’est fou comme le monde a changé. Enfant, j’étais « bizarre » d’aimer l’épouvante, les monstres. Aujourd’hui, l’horreur est partout. Les dépenses pour célébrer Halloween se comptent dans les milliards en Amérique du Nord. L’horreur est numéro un au box-office (It), à la télé (Walking Dead), les zombies sont partout, même dans vos parcours de course.

Pour moi les couleurs des feuilles à l’automne restent intimement liées à ce simple petit thème musical, chef-d’œuvre d’économie et d’efficacité par John Carpenter pour son film Halloween de 1979. (J’en profite pour vous mentionner que Carpenter sera au Metropolis de Montréal le 13 novembre pour y jouer ses thèmes fantastiques).

Les amis d’Horreur Québec (ok ce ne sont pas vraiment des amis mais des frères de passion disons) ont eu une excellente idée : 31 films d’horreur pour les 31 jours du mois. Je vous invite à consulter leur liste mais je leur repique l’idée pour dresser la mienne. Il y a du recoupage mais j’essaie d’éviter les classiques trop évidents sauf quelques exceptions. Ce sont des films de tous styles mais liés de près au fantastique sous toutes ses formes. La majorité est disponible sur iTunes (et plusieurs en français même si je ne connais pas les titres VF), plusieurs sur Netflix et un ou deux sont très difficiles à trouver (notamment le numéro 18). NOTE: Si vous bloquez les pop-up, vous ne verrez pas les bandes-annonces en cliquant sur chaque titre.

Joyeux frissons!