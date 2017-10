À un petit point de Massa

De sa course en Malaisie, où il s’est classé à une honorable huitième place, après s’être élancé de la 13e position sur la grille de départ, Lance Stroll fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Bien malgré lui.

Impliqué dans un accrochage inusité avec Sebastian Vettel alors que les deux pilotes avaient déjà croisé la ligne d’arrivée, le jeune Québécois a dû principalement expliquer ce qui était arrivé après la course plutôt que de parler de sa performance après laquelle il a inscrit des points pour une troisième épreuve consécutive.

Un meilleur angle de caméra aurait probablement mieux illustré la gaffe commise par le quadruple champion du monde de F1.

On le voit en effet se rabattre sur Stroll pendant le tour de décélération avant de regagner les puits de ravitaillement. Vettel avait amplement de dégagement sur la piste, à l’extérieur, pour lui laisser de la place.

« J’ai dévié de ma trajectoire de course pour ramasser des débris de pneus, mais Lance a fait la même chose sans regarder autour de lui, a expliqué le pilote Ferrari. Cet accrochage était largement évitable. Il n’a pas regardé où il allait et il a heurté ma voiture. »

Mais c’est Vettel qui aurait pu aussi faire attention. D’ailleurs, les commissaires n’ont pas voulu donner suite à cette touchette. Aucune pénalité ne sera imposée aux deux pilotes concernés.

« Il est arrivé de nulle part, a quant à lui relaté Stroll. Il a tenté de me doubler par l’extérieur comme si la course n’était pas terminée. Moi, je n’ai rien à me reprocher. »

Ce tour, effectué à basse vitesse, est l’occasion pour tous les pilotes d’ajuster certains paramètres pour éviter une disqualification à l’inspection technique d’après-course.

Brillante remontée

Cet incident a porté ombrage à la brillante prestation des deux pilotes.

Vettel, parti dernier, après des ennuis mécaniques la veille en qualifications, a animé ce Grand Prix en faisant une brillante remontée de la dernière à la quatrième place.

Mais, voilà que ce genre d’accrochage, qui ne devrait jamais se produire en course automobile, pourrait lui coûter très cher alors qu’il tente de combler l’écart avec Lewis Hamilton, leader au championnat.

Si l’impact nécessite un changement de boîte de vitesses pour Vettel, il sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ du prochain Grand Prix, au Japon.

Stroll, lui, n’est plus la risée dans les paddocks, comme c’était le cas en début de saison.

Des erreurs, il en commet de moins en moins. Il a appris à les éviter. Bon an mal an, il a récolté 32 points au tableau, soit un seul de moins que son expérimenté coéquipier Felipe Massa.