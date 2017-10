Après avoir vendu 26 millions d’exemplaires des Piliers de la Terre, le romancier britannique Ken Follett ramène ses lecteurs à Kingsbridge, au début de la Renaissance anglaise, pour Une colonne de feu. Son nouveau roman plonge au cœur des intrigues qui ont façonné cette époque. Amour, trahison, espionnage, guerres de religion, secrets : tous les ingrédients sont réunis pour créer une épopée captivante !

En 1558, Kingsbridge est déchirée par la haine religieuse. En Angleterre, le pouvoir passe des mains des catholiques à celles des protestants et Élisabeth Tudor devient reine. Son règne est contesté et toute l’Europe se dresse contre elle. Pour contrer les projets d’assassinat, de rébellion et les plans d’invasion, habilement, elle crée les premiers services secrets du pays.

À Kingsbridge, Ned Willard a le cœur brisé quand il apprend que Margery, l’amour de sa vie, est contrainte d’épouser Bart, le rustre et désagréable vicomte de Shiring.

Pendant que l’Europe commence à se déchirer, que l’extrémisme crée de la violence de Paris à Séville, en passant par Genève et Anvers, Ned entre au service de la princesse Élisabeth, qui s’accroche à son trône. Il devra traquer un espion français à la solde des catholiques, ignorant que le mystérieux Jean Langlais est un ancien camarade de classe...

Espions

« J’ai eu l’idée d’écrire ce roman après avoir lu un livre sur l’instauration par la reine Élisabeth 1re du premier service de renseignements de l’Angleterre », explique-t-il en précisant que le projet lui a demandé plus de trois ans de travail.

« Ils interceptaient les messages des gens, ils faisaient des listes de suspects et les plaçaient sous surveillance, les suivaient pour découvrir à qui ils parlaient, où ils allaient. Ils envoyaient des messages codés et savaient décoder les messages des autres. J’aimais l’idée d’un équivalent de James Bond, portant un pourpoint, des collants et une barbe à la Shakespeare ! »

« Élisabeth 1re a réalisé que beaucoup de gens voulaient l’assassiner et la remplacer par une autre. Immédiatement, cette idée pouvait créer énormément de suspense et d’effets dramatiques. J’étais sûr, dès le départ, que je pouvais créer un roman long et excitant à partir de cet aspect de son règne. »

Toute la notion de tolérance religieuse est également en arrière-plan. « C’était une idée nouvelle, au 16e siècle, pas très populaire, qui plaisait davantage aux excentriques et à une minorité. À l’époque, on croyait que les gens appartenant à une autre religion devaient être tués. Ned, en protégeant sa reine, cherche aussi à protéger ce concept fragile. »

Recherches historiques

Il lui a fallu se documenter énormément sur cette période de l’histoire. « Quand j’ai eu fini d’écrire Une colonne de feu, j’ai compté le nombre de livres que j’avais lus ou auxquels je me suis référé : 228 livres. J’aime aussi visiter les endroits dont je parle, pour bien ressentir les villes dans lesquelles évoluent mes personnages. »

Quand il a terminé son manuscrit, il l’a soumis à plusieurs historiens. « Je les paie bien pour qu’ils lisent attentivement et me donnent leurs commentaires sur ce qu’ils pensent des aspects historiques du livre. »

« Bien sûr, l’écriture du roman permet aussi une très bonne chose : quand on pose une question et que personne ne trouve la réponse, on a la liberté de l’inventer ! », ajoute-t-il. Le monde des services secrets était... secret. « Il y a de grands trous dans leur histoire. Je me suis fié à mon imagination pour créer les détails, des complots. »

Ken Follett a confirmé que son agent travaillait beaucoup pour qu’une série télévisée soit créée à partir du roman, mais ne s’enthousiasme pas trop vite. « La seule règle qui vaut à Hollywood est celle-ci : ne retenez pas votre souffle ! »

► Ken Follett est né au pays de Galles en 1949.

► Il a écrit plusieurs best-sellers, mais a connu un succès international avec ses romans historiques.

► À l’occasion de la sortie de ce nouveau roman, les deux tomes de la série Les Piliers de la Terre ont été réédités, revus et augmentés.

Extrait...

Photo courtoisie

« Le Château neuf, demeure du comte de Shiring, se trouvait à cinq lieues de Kingsbridge. Il fallait presque la moitié d’une courte journée d’hiver pour s’y rendre et Ned était fou d’impatience. Il fallait qu’il voie Margery, d’abord parce qu’il en mourait d’envie, mais aussi pour essayer de tirer la situation au clair.

La silhouette du Château neuf se dessina à l’horizon. Neuf, il l’avait été un siècle et demi auparavant et le comte avait récemment fait construire une autre demeure au milieu des ruines de la forteresse médiévale. Ce jour-là, le brouillard givrant parait de rubans et de guirlandes les vestiges des remparts, bâtis dans la même pierre grise que la cathédrale de Kingsbridge. »

— Ken Follett, Une colonne de feu