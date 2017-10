Catalogne : Jour J

C’est l’heure de vérité pour la Cata­logne et, bien entendu, l’Espa­gne.

Depuis plus d’un an, les Catalans se consultent, élaborent une Constitution et créent leurs propres institutions.

Madrid a beau accélérer la répression dans les salles de presse, auprès des élus et des citoyens, il semble que la force des indépendantistes continue de croître.

Admiration et inquiétudes

Les yeux sont rivés sur ces cito­yens qui, malgré les amendes et les menaces d’emprisonnement, ont dormi dans les bureaux de vote et les ont occupés pour qu’ils restent ouverts.

La question qui se pose maintenant est : seront-ils capables de maintenir un climat pacifique pour le référendum ?

Souvenir émotionnel

Je venais d’avoir 14 ans quand le référendum de 1995 a eu lieu. Autrement dit, je n’ai pas de souvenir des débats ou des discussions constitutionnels, mais je me souviens de l’ambiance.

Je me souviens de la tension, autant dans ma famille qu’à l’école. Une ambiance lourde, des adultes plus stressés, plus tendus, déçus. Il ne me reste que les émotions de ce moment d’histoire.

Bref, le député de Verchères a bien raison quand il affirme que, quel que soit le résultat du vote aujourd’hui, l’Espagne et la Catalogne ne seront plus jamais pareilles.

La tension est trop forte, les trahisons trop récentes pour qu’un camp et l’autre travaillent ensemble à la lumière du résultat.

Car, même si les plus jeunes ne sont pas en droit de voter, cette attaque contre leur liberté démocratique restera longtemps gravée dans leur mémoire, ne serait-ce que dans leur mémoire émotionnelle.