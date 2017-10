C’est le temps des cidres!

Je sais, je sais quand on parle d’aller aux pommes, ça « allume » moins certains hommes ! On le fait souvent pour faire plaisir à sa blonde et à la famille, pour prendre l’air de la campagne et se dégourdir. Par contre, si on vous propose une petite dégustation d’un ou deux cidres en ce beau dimanche après-midi d’automne dans un verger, peut-être que ça vous stimulera un peu plus !