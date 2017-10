Il faut préférer la forme « habiter dans la rue xyz » à la formule fréquente « habiter sur la rue xyz ». Ex. : « j’habite dans la rue Strauss ». Cependant (est-ce logique ?), on dit « j’habite sur (et non dans) le boulevard Quirion »; Charles, lui, habite sur (ou dans) l’avenue Tourigny. Ainsi, avec le verbe habiter, on place généralement la préposition « dans » devant le mot « (la) rue », mais « sur » devant le mot « (le) boulevard » et « sur » ou « dans » devant le nom « (l’) avenue ». Un truc consiste à oublier la préposition (et l’article) devant les mots rue, avenue, boulevard : Marthe habite rue Chopin et sa sœur avenue des Pins.