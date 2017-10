Du talent et de la personnalité

Plus que du talent vocal, La Voix junior recherche des jeunes charismatiques qui prennent du plaisir à chanter. Lors de la seconde ronde des auditions à l’aveugle, dimanche soir, les coachs se sont souvent retournés pour des personnalités intéressantes.

Du haut de ses neuf ans, Madison Hill a déjà déterminé que sa place dans la vie était sur scène. Elle avait d’ailleurs toute une attitude lors de son interprétation de Rockin’Robin des Jackson Five. Les trois coachs ne s’y sont pas trompés.

Anissa Essalihi, 8 ans, a toute une personnalité. Danseuse de hip-hop, elle a aussi une voix intéressante qu’elle a pu montrer avec la chanson Éblouie par la nuit de Zaz.

À seulement 13 ans, Laura Janowski a déjà imaginé un nouveau plâtre léger et hypoallergénique pour les jeunes atteints, comme elle, de dysplasie de la hanche. Émue par le message d’encouragement d’Éric Lapointe, elle a démontré qu’elle avait beaucoup de soul et d’aplomb avec son interprétation de Feeling Good.

Les trois filles ont choisi de rejoindre l’équipe de Marie-Mai.

Des voix étonnantes

Véritable prodige de la chanson, Jeffrey Li n’a que 12 ans et il chante comme un adulte, poussant la note sans problème. Son interprétation de Tell My Why est phénoménale, et les trois coachs étaient sous le charme. Il va continuer l’aventure dans l’équipe de Marc Dupré.

Alexandru Tutuianu ne voit son avenir que dans le milieu de la musique. Avec une voix déjà pas mal mature, le jeune ado de 14 ans, d’origine roumaine, a fait une version originale du classique Volare. Il a aussi opté pour l’équipe de Marc.

Très sportive (Volley et Rugby), Lena Carannante a commencé à chanter avec sa mère et sa sœur, mais c’est en solo qu’elle s’est présentée à l’audition à l’aveugle. Son interprétation de Stitches de Shawn Mendes avec sa voix profonde et solide a convaincu les trois coachs. La jeune fille d’origine française a aussi rejoint l’équipe Dupré.

Des goûts originaux

Des crooners des années 1950 à la chanson francophone actuelle, Mélia Jacques, 14 ans, aime chanter en s’accompagnant à la guitare. Après avoir reçu des encouragements de Michel Louvain et interprété Mes habitudes d’Andréanne A. Malette, elle a rejoint l’équipe d’Alex Nevsky.

Ariane Morin a écumé les concours dans les festivals de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en remportant de nombreux prix. En chantant Plus peur de Laurence Hélie à La Voix junior, elle a vu trois fauteuils se retourner, mais elle a choisi de continuer avec Alex.

Alex Nevsky sera aussi le coach d’Angélie Pontbriand, 13 ans, dont le père a été obligé d’insonoriser sa chambre en raison de sa tendance à chanter constamment. Elle a fait forte impression sur les trois coachs avec son interprétation convaincante de Son of a Preacher Man.

Un phénomène international

Photo courtoisie, OSA Images et TVA

Jeffrey Li a véritablement conquis les coachs et le public de La Voix junior, dimanche soir, avec son interprétation parfaite de Tell Me Why. Mais le jeune Ontarien de 12 ans est loin d’être un novice en matière de concours de chant télévisuels.

Depuis deux ans, il a tenté sa chance dans plusieurs émissions, tant en Chine, à Singapour, ou aux États-Unis, avec toujours beaucoup de succès.

Jeffrey Li a fait ses débuts en 2015 en participant à l’émission China’s New Generation of Sound, diffusée sur la principale chaîne publique du pays, où il a connu un véritable triomphe. À seulement 10 ans, Il a chanté You Raised Me Up avec une autre jeune prodige, Celine Tam, 7 ans. Depuis, la vidéo a été vue plus de 42 millions de fois.

Il retourne régulièrement en Chine pour participer à des émissions de télévision. Il était dernièrement dans CCTV Star Boulevard, regar­dé par des centaines de mil­lions de Chinois, où il a gagné le prix « Best Kids Voice 2017 », avant de faire Star Awards sur une télé de Singapour.

Ailleurs dans le monde

Cet été, tout en participant aux tournages de La Voix junior, il était aussi sur la chaîne américaine en langue espagnole Telemundo dans l’émission Siempre Niños, où il a remporté un prix, ainsi que dans Little Big Shots sur NBC.

Il est également retourné en Chine pour chanter avec l’Orchestre philharmonique de Chine lors d’une émission de télé et enregistrer la chanson originale d’un film chinois.

Les vidéos de Jeffrey Li cumu­lent plus de 100 millions de vues sur YouTube.