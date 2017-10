Entre Nirvana et Ariane Moffatt

Qu’ont en commun Nirvana et Ariane Moffatt ? Ils se retrouvent tous deux mêlés, de façon très différente, au nouvel album de Maude Audet, Comme une odeur de déclin. L’auteure-compositrice de 38 ans revient avec une proposition folk vitaminée très accrocheuse.

Lentement, mais sûrement, Maude Audet commence à se tailler une belle place dans le paysage musical québécois. Après deux premiers albums très bien reçus, la musicienne et scénographe est de retour avec un nouvel opus réalisé par Ariane Moffatt et auquel ont notamment collaboré Marie-Pierre Arthur, Joe Grass, Robbie Kuster et Antoine Corriveau.

« Quelques mois après la sortie de mon dernier album [Nous sommes le feu, en 2015], j’ai commencé à écrire de nouvelles chansons, dit-elle. Je ne voulais pas me répéter. Mais je voulais rester dans l’univers alternatif vintage. Ça s’est construit sur un temps assez posé. »

Musicalement, Maude Audet indique s’être inspirée de P.J. Harvey, Cat Power et Feist, de même qu’Angel Oslen et Courtney Barnett, « des gros coups de cœur dans les dernières années ».

Avec plusieurs chansons en poche, la musicienne s’est mise à la recherche de la bonne personne pour réaliser l’album. Rapidement, le nom d’Ariane Moffatt lui est venu en tête. « Je lui ai simplement écrit en lui envoyant mon album précédent, dit-elle. Ç’a cliqué et ça adonnait dans son horaire. Ariane est une excellente musicienne. Ce que j’aimais, c’est qu’on ait des projets plutôt différents. »

Smells like teen spirit

À propos du titre de l’album, Comme une odeur de déclin, il vient d’une traduction « hyper libre » de la pièce Smells Like Teen Spirit de Nirvana. « Cette chanson-là devait se retrouver à la fin de l’album, dit Maude. Mais pour une question de droits, c’était trop compliqué. On a aussi constaté que l’album n’avait pas besoin de cette chanson-là pour se tenir. »

Photo courtoisie

Ayant récemment signé avec l’étiquette Grosse Boîte (Cœur de pirate, Les sœurs Boulay), Maude Audet devrait être plutôt occupée au cours des prochains mois. « J’aimerais bien aller jouer en France, mais ce n’est pas la priorité pour l’instant, dit-elle. J’aime mieux ancrer mes racines au Québec avant. Il y a une tournée qui viendra dans quelques mois. »

En couple avec l’acteur et humoriste Fabien Cloutier depuis 15 ans, Maude Audet rigole en disant qu’ils se verront probablement très peu cet automne, avec leurs projets respectifs. « Les deux, c’est bien compliqué à gérer, notre vie ! Mais c’est vraiment le fun de voir tout ce qui nous arrive en ce moment. J’ai beaucoup d’admiration pour ce qu’il fait. Et je pense que c’est réciproque. »

► Le nouvel album de Maude Audet, Comme une odeur de déclin, est présentement sur le marché. Pour les détails : maudeaudet.com.