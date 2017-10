Hugo Richard satisfait... de la moitié du match

Hugo Richard a réussi son quatrième match de la saison de 300 verges et plus en cinq parties. Les dommages ont été causés en première demie.

« Je suis satisfait de notre première demie, mais ce fut plus difficile en deuxième, a résumé le pivot du Rouge et Or qui a complété 32 de ses 40 passes pour 376 verges.

On doit être capables de courir, et ce fut plus difficile lors des deux ou trois dernières parties. On doit améliorer cet aspect. Il n’y a pas de problème en protection de passe. J’ai obtenu tout le temps, ce qui m’a permis d’être plus précis. Dans l’ensemble, je suis content, mais nous ne sommes pas rendus au niveau où l’on veut être. »

« On avait faim »

Auteur de cinq réceptions pour 92 verges et un touché en première demie, Étienne Moisan a poursuivi son bon travail.

« Tant sur le plan personnel que collectif, on avait faim, a illustré le vétéran demi inséré. On a eu un bon rythme au départ et il y avait une belle chimie avec Hugo. Toute la semaine, le mot d’ordre était d’avoir du gaz et de l’énergie. Nous avons profité de belles positions de terrain. »

Ennuyé par une blessure à une hanche, Moisan a pu s’entraîner davantage cette semaine. « J’ai vu une différence, a-t-il précisé. Avant le match contre Concordia, j’ai participé à un seul entraînement et j’étais moins confiant, et j’avais moins de rythme. »

À son premier départ comme ailier espacé en remplacement de Tyrone Pierre, Benoît Gagnon-Brousseau s’est illustré avec six réceptions pour 93 verges. Tel un métronome, Jonathan Breton-Robert a poursuivi son bon travail avec huit réceptions pour 81 verges

Meilleur match

Auteur de 1,5 sac en début de match, Samuel Maranda-Bizeau affichait son plus beau sourire après la rencontre.

« Ça fait du bien de connaître enfin un bon match, a raconté le plaqueur recrue. J’ai connu un mauvais match contre Concordia et j’avais aussi mal joué à McGill. Je voulais revenir en force. Ça fait du bien de connaître un gros match comme unité. Sur vidéo, nous avions identifié des points que nous pouvions exploiter et on a appliqué ce que les entraîneurs nous ont montré. »