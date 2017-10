Pratiquement inconnu au début de la course à la direction du NPD, le Québécois Guy Caron a terminé en force en récoltant des appuis de prestige. Ces appuis vont-ils se transformer en vote des militants dans l’urne ? Réussira-t-il à talonner Jagmeet Singh, qui est considéré comme le meneur ? Difficile à prédire. Mais une chose est certaine, la course à la direction a permis à l’économiste de Rimouski de se faire un nom dans la grande famille néo-démocrate.

Quel bilan faites-vous de votre campagne ?

Je savais au départ que je faisais face à des difficultés en tant que candidat le moins connu. À ce stade-ci de la campagne, je voulais être vu comme le meneur ou, du moins, comme un aspirant sérieux. J’ai donc atteint mon objectif de par le momentum que j’ai actuellement, les commentaires que j’entends et les appuis que j’ai eus.

La campagne au leadership n’a pas levé au Québec et c’est dans cette province qu’il y a le plus de députés néo-démocrates. N’est-ce pas paradoxal ?

Pas vraiment. On est le troisième parti à la Chambre des communes. Et aussi le NPD n’a pas réellement de parti provincial au Québec, par rapport aux autres provinces. Cela dit, ce sera le défi du prochain chef de renforcer le parti au Québec.

Mais êtes-vous tout de même déçu de l’engouement pour la course au Québec ?

Il faut comprendre aussi que la chefferie s’est déroulée en bonne partie pendant la course du Parti conservateur. Ensuite, on est tombé dans l’été. Je vous mets au défi de faire parler de vous de façon extrêmement attentive durant l’été alors que le Parlement ne siège pas ! [Rires]

Vous avez passé le plus clair de votre temps à l’extérieur du Québec durant la campagne. Auriez-vous aimé passer plus de temps dans la province ?

Il faut dire que j’ai passé beaucoup de temps au Québec avant de me lancer dans la course.

Je devais me faire connaître partout au pays. C’est bien beau de dire que je dois être au Québec, mais je dois aussi me faire élire en Colombie-Britannique, en Ontario, en Saskatchewan ou en Atlantique.

Les quatre candidats dans la course ne sont pas très connus au Québec. La pente risque-t-elle d’être dure et longue à remonter, à votre avis ?

Il faudra se retrousser les manches, mais ce n’est pas une tâche impossible. Jack Layton a pris un certain temps avant de se faire connaître, mais après, il a été irrésistible.

Si on regarde le chef conservateur Andrew Scheer, il n’est pas très connu au Québec lui non plus.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres candidats ?

D’abord, je suis Québécois. C’est un élément important du fait de la complexité de la politique québécoise et qu’il y a toujours un pont à bâtir entre les progressistes québécois et canadiens. Aussi, je suis un économiste. Le NPD a toujours eu une certaine faiblesse, un certain manque de crédibilité qui vient du fait qu’on n’a jamais vraiment repoussé les attaques des libéraux et des conservateurs à notre égard sur ce front. Alors le fait que je sois écono­miste me permet de combler cette faiblesse.

Le NPD n’a jamais eu un chef qui possédait des notions d’économie pour rassurer la population à notre égard.

Quelle est votre position sur le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État du gouvernement du Québec ?

En tant que Québécois, je ne suis pas nécessairement d’accord avec le fait que le gouvernement dise à un homme ou à une femme quoi porter. Je ne suis pas favorable avec le projet de loi 62. Mais je pense que les Québécois ont le droit d’en débattre et de légiférer sur la question. C’est une question de respect des principes du fédéralisme.

Guy Caron