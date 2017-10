Incendie suspect dans Côte-des-Neiges: «On a tout perdu»

MONTRÉAL | Plusieurs locataires ont essayé en vain d’avoir accès à leur logement afin d’y récupérer leurs biens personnels à la suite d’un incendie suspect qui a ravagé un immeuble commercial et résidentiel dans le quartier Côte-des-Neiges, dimanche.



Marin Fontaine et Victor Bruges, deux étudiants dans la vingtaine, se sont installés à la mi-août dans un des quatre logements de cet immeuble de trois étages, situé sur le chemin de la Côte-des-Neiges, où se trouvent également deux restaurants.

En début d’après-midi, les deux jeunes hommes sont venus constater les dégâts causés par les flammes. «Je dormais quand Victor m’a réveillé vers trois heures du matin. Je suis directement descendu», a raconté M. Fontaine, les yeux rougis par le manque de sommeil, lors du passage du 24 Heures sur le lieu de l'incendie. «J’ai entendu des cris et une alarme. Je me suis dirigé vers la terrasse et j’ai vu des flammes», a complété M. Bruges.

Dans l’urgence, les deux étudiants, qui habitaient au dernier étage de l’immeuble, ont tout laissé derrière eux. «On ne sait pas, peut-être que je vais pouvoir récupérer mon argent ou mon passeport», a lancé Marin Fontaine, qui ignore si ses biens personnels sont protégés par une assurance.



Incendie suspect



Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été chargé de mener une enquête sur les causes de cet événement après que des témoins aient affirmé avoir vu un suspect fuir les lieux au moment de l’incendie. Selon des informations préliminaires, le brasier aurait pris naissance dans un bac de recyclage situé à l’arrière de l’immeuble avant de se propager aux balcons de celui-ci. Un périmètre de sécurité a été érigé autour de l’immeuble.



La Croix-Rouge canadienne a pris en charge 14 Montréalais qui habitaient dans les quatre logements de l’immeuble ravagé par les flammes, a indiqué la responsable des communications de l’organisme, Myrian Marotte. Les personnes évacuées dormiront quelques nuits dans différents hôtels de Montréal et recevront de la nourriture gratuite le temps de se trouver un nouveau logement, a-t-elle ajouté.



En tout, 40 logements ont été évacués par mesure de précaution.

Marin Fontaine, quant à lui, entend rester quelques jours chez des amis. «On a des examens dans deux semaines, mais on a tout perdu. On va vivre au jour le jour», a-t-il lancé.