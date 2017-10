Jimmy Hayes s'entend avec les Devils

Jimmy Hayes a gagné son pari et a conclu un contrat d’un an avec les Devils du New Jersey, dimanche.

Profitant d’un essai professionnel avec les Devils, l’attaquant de 27 ans touchera un montant de 700 000$ en vue de la nouvelle saison.

Hayes en sera à sa quatrième formation dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a évolué pour les Blackhawks de Chicago, les Panthers de la Floride et les Bruins de Boston.

La saison dernière avec les Bruins, il avait toutefois été limité à une récolte de cinq points en 58 matchs.

Hayes s’était davantage distingué avec les Panthers, notamment en 2014-2015 quand il avait inscrit 35 points, dont 19 buts, en 72 parties.