La polyvalence incarnée

Il a beau avoir derrière la cravate l’expérience d’émissions populaires comme Testé sur des humains et Occupation Double, et avoir le talent pour piloter cet automne une émission d’affaires publiques (Deux hommes en or), une autre sur le sexe (Infiltration) et une sur la plongée (Les flots), Pierre-Yves Lord se considère encore comme une recrue à la télévision.

« Surtout quand j’interviewe des gars à Deux hommes en or comme Normand Brathwaite et Gildor Roy, explique-t-il à l’autre bout du fil. Sept ans d’expérience en télévision, quand je compare ça à des monstres sacrés comme ces gars-là, ce n’est pas énorme. Cette semaine, je reçois Guy Nadon. Alors oui, je suis une recrue ! »

Malgré cela, l’animateur n’a pas le syndrome de l’imposteur. Il y a deux semaines, il faisait ses débuts à Deux hommes en or aux côtés de Patrick Lagacé, avec une « nervosité extrême », dit-il. Sa toute première entrevue en face à face a fait réagir : il a soulevé un débat sur le quota de musique francophone diffusée à la radio commerciale, avec Normand Brathwaite.

Est-ce le genre d’entrevues plus corsé auquel on aura droit avec celui qui succède à Jean-Philippe Wauthier ? « Non, pas nécessairement. Moi, on m’a demandé d’être moi-même. Mais je pense que la télévision peut amplifier les choses parfois. Je voyais des commentaires qui parlaient de confrontation... Ce n’est pas une confrontation, ç’a fini avec une belle accolade. C’est juste qu’on n’était pas nécessairement d’accord sur le sujet. »

« Ma première job en télé, on me l’a donnée parce que je suis un gars de radio. Un gars de radio, ça n’a pas peur de parler. Je me fais confiance. Le fait que la radio t’amène à parler de plein de sujets, que tu sois prêt à réagir sur plein de trucs... J’ai quelques expériences qui, toutes ensemble, me permettent d’en arriver là », philosophe-t-il.

Dans les profondeurs de la mer

Pierre-Yves Lord se trouve à piloter deux autres émissions aux antipodes cet automne. D’abord, les vendredis soirs à TV5, il anime Les flots, une émission où il est parti plonger en mer un peu partout sur la planète, en compagnie d’invités comme Magalie Lépine-Blondeau, Sarah-Jeanne Labrosse et Jason Roy-Léveillé.

Pendant plusieurs semaines cette année, l’équipe est allée tourner un total de 23 épisodes d’une heure au Maroc, en Martinique, au Honduras, au Mexique, entre autres.

Il nous fera également découvrir les beautés du fleuve Saint-Laurent en plongeant en Gaspésie et aux Escoumins, en compagnie de Martin Renaud, qui compte plus de 600 plongées.

Les flots, que Pierre-Yves Lord produit, est une émission dont le rythme lent permet de nous faire voir des images extraordinaires de la faune marine, des paysages époustouflants et de nombreuses espèces.

Pierre-Yves Lord est passionné par la plongée, qu’il pratique régulièrement, depuis 10 ans. Qu’est-ce qu’il aime tant lorsqu’il est sous l’eau ?

« Le silence, le calme, ne pas être obligé de parler pour se faire comprendre, l’absence de classe sociale, les règles qui ne sont pas les nôtres. [...] C’est un monde qu’on ignore et, pourtant, il y a de grands enjeux reliés à la mer et à la préservation de nos océans. Ça demande beaucoup d’humilité pour aller dans ce monde-là qu’on contrôle moins. »

Assouvir le côté bad boy

Curieux, passionné et téméraire, Pierre-Yves Lord assouvira son côté trash cet automne avec une troisième saison d’Infiltration entièrement consacrée à des pratiques sexuelles hors normes, une des émissions les plus écoutées à Z.

Au menu : arnaques à Las Vegas, webcam érotique, club de danseuses, porno amateur, fantasmes extrêmes.

« On n’a pas peur de dire qu’il y a quelque chose de très voyeur de s’intéresser aux pratiques sexuelles qui sont différentes des nôtres, avoue-t-il. Ça ne se fait pas dans le jugement, ça se fait juste dans la curiosité. Ça assouvit aussi mon petit côté trash. »

Puis, il y a aussi la radio. Il anime toujours Radio PY à CKOI, depuis son studio de radio chez lui, à Québec.

Quelle qualité doit-il posséder pour être bon dans tous ces projets différents ? La passion, tout simplement.

« J’essaie juste d’être moi-même. Les sujets qui m’intéressent, j’essaie de les transformer en projet à la télévision ou à la radio. Ma passion pour les médias se décline au gré de ce qui me fait vibrer. »