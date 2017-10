L’art de se tirer dans le pied

DENVER | C’est Laurent Ciman qui a le mieux résumé la situation après la défaite de 2 à 1 de l’Impact aux mains des Rapids du Colorado, samedi : l’équipe ne mérite tout simplement pas de participer aux séries éliminatoires.

Le Bleu-blanc-noir s’était vu offrir un cadeau de la part du Toronto FC, qui avait plus tôt battu les Red Bulls de New York. Il jouait avec un homme en plus à compter de la 12e minute de jeu contre la pire équipe de la MLS. Tout convergeait vers la victoire.

Mais voilà, les choses ne se sont pas déroulées comme ça et l’Impact se retrouve à égalité avec la Nouvelle-Angleterre, Philadelphie et Orlando, qui ont aussi 39 points. Des erreurs défensives, une crampe au cerveau de Daniel Lovitz et un officiel qui donne son spectacle. Tout ça a mené au résultat que l’on sait.

À vrai dire, après une embellie de quatre victoires consécutives, l’Impact n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs (1-7-0) tout en perdant quatre fois de suite au Stade Saputo.

C’est indigne, c’est gênant et Ciman a raison. Le club montréalais ne mérite pas une place en séries même si c’est encore mathématiquement possible.

Opportunisme

Pour commencer, l’Impact a été incapable de profiter de ses chances, surtout en première demie en ne cadrant qu’un seul de ses huit tirs.

« Même à 10 contre 10, on les a dominés, a insisté Patrice Bernier. Il n’y a rien en première mi-temps qui disait qu’on allait être arrière au score 1 à 0.

« On aurait dû mener contre une équipe contre laquelle on sait que nous sommes meilleurs sur papier. »

Mais voilà, une mauvaise surveillance défensive de Laurent Ciman et Deian Boldor a permis à Stefan Aigner de faire une tête qui a surpris un Evan Bush pris au dépourvu.

Crampe au cerveau

Revenons sur la crampe au cerveau de Lovitz, qui a écopé d’un carton rouge à la 32e minute pour s’être fait justice après un contact avec Mike Da Fonte.

L’arrière de l’Impact a donné un coup de genou à son adversaire qui n’a pas échappé à l’officiel Jorge Gonzalez. Un geste stupide qui venait priver son équipe de l’avantage d’un homme dont elle profitait depuis 20 minutes après l’expulsion de Jared Watts.

Mauro Biello a lancé avec force que c’était un geste stupide et inexcusable et il a tout à fait raison. Ajoutons que c’était égoïste.

Lovitz sera suspendu lors du prochain et parions qu’on ne le verra pas non plus lors de la dernière rencontre de la saison.

Refonte importante

À une victoire des Red Bulls d’être éliminé, l’Impact doit maintenant commencer à penser sérieusement à la saison 2018.

Il faut un plan clair pour relever cette équipe qui a atteint son plafond dans les séries 2016 pour ensuite glisser tout au long de la saison qui se termine.

Il y a un travail à faire pour renouveler l’effectif et améliorer la profondeur à certaines positions.

Mais le travail ne doit pas s’arrêter là. Il faut analyser la structure soccer de fond en comble pour s’assurer qu’une telle déroute ne se reproduise pas.

Et ça ne vise pas uniquement le personnel d’entraîneurs. Il faut regarder tous les postes attentivement. Joey Saputo devra étudier sérieusement son organigramme s’il veut respecter son plan de cinq ans parce que la première année vient d’être gaspillée.

Points en cadeau ?

L’Impact pourrait possiblement recevoir deux points en cadeau au début de la semaine.

La FIFA va en effet rendre sa décision à la suite d’une plainte déposée par l’équipe nationale du Honduras.

Celle-ci porte sur l’utilisation de Roger Espinoza par le Sporting de Kansas City lors du match nul de 1 à 1 entre l’Impact et le Sporting, le 10 juin. Espinoza avait décliné l’invitation de son équipe nationale, prétextant une blessure au dos.

Si la FIFA donne raison à la fédération hondurienne, elle pourrait imposer une amende au joueur et au Sporting ou imposer une défaite par forfait de 3 à 0, ce qui redonnerait deux points à l’Impact.