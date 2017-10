Le difficile désir de vouloir être bon

Gilles Jean aimerait soutenir son meilleur ami dans la terrible épreuve qu’il est en train de vivre, mais la chose est difficile à accomplir. Bienveillance, qui lance la saison théâtrale 2017-2018 de La Bordée, illustre les tiraillements intérieurs d’un homme qui aimerait être meilleur.

À l’affiche jusqu’au 7 octobre, Bienveillance raconte l’histoire d’un avocat, Gilles Jean, qui retourne dans sa région natale pour aller rencontrer son ami Bruno qui vit un véritable cauchemar.

Zachary, le fils de sa conjointe Isabelle, qui a quatre ans, est dans le coma après avoir fait une chute d’une cabane construite dans un arbre.

Le couple, qui tente d’obtenir réparation, poursuit la compagnie de répartition. L’ambulance a mis 46 minutes à se rendre dans ce secteur rural.

Gilles Jean est employé par le cabinet d’avocats qui défend l’entreprise de répartition d’appels. Ce qui le place dans une situation inconfortable. L’homme désire soutenir son meilleur ami, mais il est conscient que la tâche sera difficile, voire impossible.

Le texte de Fanny Britt, qui a remporté le Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie théâtre en 2013, aborde, avec un mélange d’humour et d’éléments dramatiques, les soubresauts émotionnels d’un homme froid, rigide, qui manque d’humanité, mais qui a envie d’être bon.

Poétique et lumineuse

L’avocat, qui a trouvé une façon de se retirer du dossier sait que son action ne sera pas suffisante pour apaiser la douleur du couple. Il est conscient que leurs chances de gagner sont inexistantes et ça le tenaille à l’intérieur.

Une des particularités de Bienveillance réside dans les interventions de l’avocat, joué par Emmanuel Bédard, qui sont dirigées vers le public, pour commenter certaines situations.

Le comédien personnifie avec justesse cet avocat, habité par des démons intérieurs qui l’empêchent d’être heureux, au-delà de sa vie professionnelle et de ses possessions matérielles.

Eliot Laprise, qui personnifie Bruno Green, offre une scène forte et troublante, lorsqu’il explose et manifeste sa rage face au drame vécu.

La pièce amène une réflexion intéressante sur le désir de vouloir être bon. Ce qui n’est pas toujours évident, lorsque ce n’est pas quelque chose d’inné.

Bienveillance, qui met un peu de temps avant d’entrer dans le vif du sujet, se termine de façon un peu expéditive. On aimerait pouvoir appuyer sur la touche « reculer » pour revenir en arrière et mieux saisir cette importante séquence, suivie d’une finale poétique et lumineuse.