Le magnifique jeu Cuphead est enfin disponible

Le très attendu jeu Cuphead, en développement depuis 2010, est enfin débarqué sur Xbox One et Windows ce weekend.

On vous a souvent parlé de Cuphead sur Pèse Sur Start, et c’est un peu à cause du style artistique du jeu. Le style est très inspiré des dessins animés des années 1930 comme la célèbre Betty Boop, ce qui donne une touche vraiment spéciale au jeu.

Capture d'écran

Les dessins sont peut-être très beaux et colorés, mais détrompez-vous, Cuphead n’a rien d’un jeu facile. Le gameplay «run and gun» vous promet des confrontations musclées contre des boss qui ne vous laisseront aucune chance.

Capture d'écran

On a longtemps soupçonné que Cuphead était le Dark Souls des jeux 2D, mais les critiques semblent tous dire que même si le jeu est difficile, il n’est pas complètement déstabilisant.

Voici quelques belles images du jeu!

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

Capture d'écran

On vous promet des diffusions en direct sur Facebook et Twitch du jeu. Soyez au rendez-vous!